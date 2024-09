Sulle orme del colore a Foggia dal 22 al 28 settembre

La mostra a Foggia a cura di Stefania Piccirilli, Rocco Marino e Michelangelo Pietradura

Presso la Sala Grigia del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia, dal 22 al 28 Settembre 2024, sarà possibile visitare una mostra di opere degli allievi dei corsi di disegno e pittura dell’A.P.S. I PER-CORSI DELL’ARTE E.T.S. dal titolo “SULLE ORME DEL COLORE”.La collettiva, realizzata con il patrocinio del Comune di Foggia ecurata da Stefania Piccirilli, Rocco Marino e Michelangelo Pietradura, raccoglie un corpus di circa trentadue opere realizzate da ventitré artisti, talune che rappresentano studi di opere di altri artisti, altre che si configurano come vere e proprie opere personali.L’evento intende da un lato promuovere la creatività artistica e l’interesse verso la museologia e l’allestimento di una mostra di opere d’arte, dall’altro intende avvicinare il pubblico al mondo dell’arte visiva attraverso un contatto più ravvicinato e più intenso con i dipinti e con l’arte, in un’ottica di scambio e condivisione per favorire nuove prospettive di crescita personale e collettiva.

I lavori realizzati, pur mantenendo una capacità poietica-emozionale propria, mirano a sviluppare una maggiore sensibilità verso l’arte, il territorio, il patrimonio artistico-culturale locale, la consapevolezza della potenza terapeutica dell’arte. La mostra permette, inoltre, agli artisti il riconoscimento del proprio operato, in quanto un’opera d’arte può essere considerata tale se è in grado di comunicare un messaggio, di suscitare emozioni o di stimolare la riflessione.

Il percorso laboratoriale precedente alla mostra, diretto dal critico d’arte Rocco Marino e dall’artista Michelangelo Pietraduraverte sulle caratteristiche strutturali, conservative e di tutela di beni appartenenti all’identità sociale e culturale di un territorio. L’uomo ha da sempre nutrito l’esigenza di circondarsi di oggetti, dai monili e ornamenti della persona a quelli dell’ambiente che lo circonda, quasi sentisse che il linguaggio e le espressioni verbali e scritte non fossero sufficienti a comunicare con chiarezza il messaggio che intendeva veicolare ai suoi simili.Da questa esigenza si è sviluppata, trasformandosi nei secoli, la museologia, una scienza impegnata oggi non solo nello studio dei musei, ma anche in quello delle risorse necessarie per catalogare oggetti e delle tecniche per la giusta e corretta conservazione. Il museo, diventa così un contenitore, non solo di manufatti, ma di emozioni, espressioni, stati d’animo a servizio del pubblico e della comunità, stabilendo un dialogo sinergico tra sé e il mondo esterno. Al termine del seminario i partecipanti allestiscono presso il Palazzetto dell’Arte una mostra collettiva delle proprie opere, realizzate durante i corsi di pittura tenuti presso la sede dell’associazione.

Il vernissage della mostra “Sulle orme del colore” avrà inizio il 22Settembre 2024 alle ore 18:00 con la presentazione delle opere da parte dei curatori. La mostra sarà visitabile fino al 28Settembre 2024tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.