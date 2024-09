Sulla “Macchia-Monte Sant’Angelo” ricomincia lo spettacolo

Per sportivi, appassionati e curiosi l’attesa è quasi finita: sui celebri tornanti della Strada Provinciale foggiana “Macchia – Monte Sant’Angelo”, mancano ormai poche ore alla partenza della quarta edizione dello “Slalom di Monte Sant’Angelo”,tappa del Trofeo Centro Sud ACI SPORT e sulla terrazza panoramica del paese così come lungo i 3600 metri del percorso e in piazza Giovanni Paolo II, sede di verifiche e di premiazione, il pubblico si sta organizzando per accogliere i cinquantatre piloti iscritti e le loro performanti vetture nel ritorno dell’appuntamento che in pochi anni ha saputo risvegliare gli antichi fasti della tradizione motoristica del Promontorio. Tre diversi vincitori in tre edizioni sino ad ora,Donato Catano trionfatore della prima edizione su A 112 proto,Fabio Emanuele, dominatore nel 2022 con la sua Osella PA 9/90, e Domenico Palumbo, detentore dello scettro 2023 con la sua Radical SR4 Suzuki, ci saranno tutti e tre a rimettersi in gioco per mettere una nuova firma nell’Albo d’Oro della corsa: il molisano pluricampione italiano porterà il numero “1” di gara sulla fiancata della spettacolare e potente rossa “super 90” 2000cc; il corregionale portacolori della CMS Racing avrà il numero “14” sulla sua inconfondibile silhouette grigio-gialla fluo; ci sarà il “3” sulla E2SC 1600 azzurra del pilota lucerino della Scuderia Vesuvio che, come ormai consuetudine, è accompagnato in gara in “familiare rivalità” dal padre Giuseppe, su Chiavenuto Suzuki (n° 4), e dalla sorella Milena, al debutto quest’anno negli slalom ma in forte e rapida ascesa, al via sulla blu Viali 1150 (n° 6). Ritorna a bordo di una Radical SR4 il vice presidente della Gargano Racing Team Pietro Azzarone, che onorerà i colori di casa realizzando i propositi espressi nel 2021, quando, giunto secondo assoluto al termine di una prestazione in crescendo, si chiedeva cosa sarebbe successo se avesse avuto un’altra manche a disposizione. Chiude il Gruppo E2 SC il tarantino di Martina Franca Giuseppe Miola su Viali 1400. La Wolf Thunder GB08 del locale Antonio Di Benedetto rappresenterà in solitaria la E2SS mentre un “nuvolo” di cinque spettacolari kart cross regalerà spettacolo con a bordo Matteo Bove, Pietro Todaro, Libero Masulli, Nicola Barbone e Manuel Di Benedetto. Sono due i piloti che compongono i gruppi Prototipi Slalom ed E1 Italia, quattro gli iscritti in Racing Start e sei in E2 SH e RS Plus, sono sette i partecipanti nella Speciale Slalom e altrettanti nelle categorie “rallystiche” A ed N, presenti in numero degno di nota per sfruttare l’ occasione di testare le vetture in vista del Rally Porta del Gargano di fine mese.Rappresentante unico, infine, nella turistica slalom, con la presenza di Antonio Romano accompagnato alle note da Elmo Iacoviello a bordo di una Alfetta GTV.

Il programma della manifestazione, che gode dei patrocini di Regione e CONI Puglia, Comune di Monte Sant’Angelo, Automobile Club Foggia e del Parco Nazionale del Gargano, prevede questo pomeriggio l’arrivo dei partecipanti e le operazioni di verifica sportiva (presso la concessionaria Automania a Monte Sant’Angelo) e tecnica (in piazza Giovanni Paolo II). Domani, domenica 8 settembre, alle ore 10 è fissato il briefing del direttore di gara con i piloti; alle 10.45 scatterà la partenza della ricognizione ufficiale seguita dalle tre manche di gara; alle 18,30 in piazza Giovanni Paolo II si terrà la cerimonia di premiazione. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di “mattiperlecorse”.

Le informazioni dettagliate sull’evento sono disponibili sul sito www.garganoracingteam.it e sull’APP Sportity (password MONTE2024).