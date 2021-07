Successo della Tappa a Manfredonia del tour velico“Appuntamento in Adriatico” by Assonautica

Anche quest’anno, dal 2 al 4 luglio 2021, ha fatto tappa a Manfredonia all’eccellente Porto turistico, Marina del Gargano, il tour velico “Appuntamento in Adriatico” della Assonautica Italiana.

Una quindicina di barche a vela con equipaggi di diverse regioni adriatiche stanno facendo tappa in numerosi porti dell’Adriatico.

Uno sforzo notevole di organizzazione portato avanti nel tempo, dal Consigliere Nazionale di Assonautica Prof. Paolo Dal Buono, fondatore ideatore del progetto che porta i velisti alla scoperta delle principali attrazioni turistiche culturali ed enogastronomiche locali e dell’immediato entroterra, affinché al ritorno possano testimoniare ai loro amici, le eccellenze scoperte, e divulgarne le peculiarità.

Evento aperto ai diportisti nautici giunto alla 33/a edizione, e che nelle ultime edizioni sta approdando regolarmente a Manfredonia grazie al rinnovato impegno dell’Ing. Salvatore Guglielmi, Presidente delegato della Assonautica provinciale di Capitanata, che sta portando avanti un rilancio dell’Associazione sul territorio provinciale, grazie anche al sostegno della Camera di Commercio di Foggia e dell’Assonautica Nazionale.

Il tour velico rappresenta non solo una prova di elevata marineria, ma anche importante occasione per valorizzare la nautica da diporto come vettore di turismo, sicurezza e sostenibilità ambientale e per ragionare sul rilancio economico del comparto nautico e offerta turistica connessa.

L’obiettivo è far divenire porti e approdi turistici non solo luoghi di ormeggio e assistenza tecnica, ma ‘porte di accesso’ e guida alla scoperta di un entroterra con un immenso patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico, all’attenzione per la portualità turistica dovrebbe sostituirsi una progettualità per la destinazione turistica portuale, armonizzando la legislazione e la classificazione dei Marina Resort e degli approdi nautici.

Quest’anno la tappa di Manfredonia si è protratta fino a Domenica 4 luglio per prendere parte alla manifestazione nazionale “10.000 vele, contro la violenza di genere, cambiano rotta assieme”,

il grande flash mob nazionale della nautica italiana che si è svolto in tutta Italia promosso dall’associazione di promozione sociale “Diecimila vele di solidarietà” di La Spezia, patrocinato anche da ASSONAUTICA ITALIANA.

Le barche aderenti sono uscite in mare issando un lungo nastro rosso, quale simbolo identificativo e di sostegno a questa causa sociale, e dire “basta” a questo fenomeno definito dall’ONU un flagello mondiale.

La versione locale della manifestazione, che si è svolta nelle limpide acque del golfo di Manfredonia, ha avuto un grande successo di adesioni, ed ha visto presenti in prima fila La Lega Navale di Manfredonia e Vieste, il Circolo Velico Gargano, lo Yachthing Club Marina del Gargano, Afrodite sailinglife, e UISP, oltre al patrocinio dei Club Rotary di Manfredonia e Foggia Capitanata, ed il LIONS CLUB MANFREDONIA HOST.