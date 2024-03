Studio Battaglia 2: le trame della terza puntata (5° e 6° episodio)

Una delle serie Rai più coinvolgenti, “Studio Battaglia”, si appresta a concludere la sua stagione con due nuovi episodi, in onda il 28 marzo. Per chi non ha ancora avuto il piacere di seguirla, la serie ruota attorno a Marina Battaglia e alle sue figlie Anna e Nina, tutte avvocate specializzate in divorzi, impegnate con passione nei casi che trattano.

Prodotta da Palomar con Tempesta, in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Simone Spada, la serie offre tre prime serate con due episodi ciascuna, tutti disponibili su RaiPlay.

Con un mix di vicende legali e momenti comici, “Studio Battaglia” offre un punto di vista squisitamente femminile, affrontando le varie sfaccettature delle relazioni umane, anche le più oscure, prendendo spunto dall’attualità.

Studio Battaglia 2, le trame del quinto e sesto episodio

Nel quinto e sesto episodio della stagione, la relazione segreta tra Anna e Massimo viene improvvisamente svelata. Nonostante un tentativo di fuga da parte di Anna con Alberto durante un weekend fuori città, la situazione sembra ormai fuori controllo. Nel frattempo, Anna si trova ad affrontare una sfida ancora più grande: difendere Michela, rischiando di perdere l’affidamento dei suoi figli a causa di un asso nella manica di Corrado Fini.

Mentre la vita personale delle protagoniste si intreccia con i casi legali che affrontano, vedremo anche Viola, la sorella minore della famiglia Battaglia, cercare il suo cammino a Milano, cercando di distaccarsi dalla famiglia e costruirsi un futuro indipendente.

Con personaggi ben delineati e una trama avvincente che mescola suspense e commedia, “Studio Battaglia” continua a conquistare il pubblico Rai.