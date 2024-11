Striscia la Notizia grave accusa a Stefano de Martino “Fa il paladino, ma è furbo come una faina!”

Nella puntata di ieri di Striscia la notizia il TG satirico di Canale 5, è andato in onda un video con protagonista il direttore del TG La7 Enrico Mentana, ovviamente non la versione reale ma quella creata artificialmente, nel quale il direttore del TG di La7 da poco protagonista dell’ennesima Maratona Mentana si è soffermato su un “bizzarro accadimento” verificatosi durante una puntata di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.

L’accusa del TG satirico al conduttore della trasmissione del prime time di RAI 1 è grave e pesante: “Li fanno la corsa al guadagno facile! Stefano De Martino si atteggia a paladino dei bisognosi, ma è solo furbo come una faina!“, una frase detta per interposta persona ma che probabilmente proviene da Antonio Ricci. Striscia la Notizia per la prima volta nella storia, in 36 anni rischia di perdere il posto in prime time di Canale 5 per dare spazio ad un altro programma. La causa sono gli scarsi risultati di ascolto, proprio a causa di Stefano de Martino e degli ascolti record della sua edizione di Affari Tuoi. Probabilmente Antonio Ricci vuole accusare la RAI ed il conduttore di essere magnanimi nelle vincite in questo primo periodo per accaparrarsi degli ascolti superiori, ma è solo una supposizione.

Striscia la Notizia grave accusa ad Affari Tuoi – Foto tratta da sito Mediaset.it

Striscia la Notizia grave accusa ad Affari tuoi, manipolare la partita per fare ascolti

Nel servizio andato in onda ieri a Striscia la Notizia si racconta: “Guardate la puntata del 5 di novembre che ha come protagonista Fausto, un operaio che ha un’amara storia personale legata al numero 13. Guarda caso proprio il pacco che sceglie e, guarda caso, proprio il pacco in cui la produzione mette il premio da 300.000 euro», continua il direttore. «Per farlo vincere?», si domanda Mentana. «No, per fare spettacolo: Fausto ha bisogno di soldi, un mutuo da estinguere, vuole mettere su famiglia e allora come fa a rifiutare i 20.000 euro offerti dal Dottore?” Insomma l’accusa neanche troppo velata, di manipolare il gioco per creare spettacolo.

Prosegue il TG di Antonio Ricci “Ma è ora che, con ancora quindici minuti di trasmissione da riempire, il vero volto di De Martino inizia a uscire allo scoperto. Stefano inizia a elencare quello che i concorrenti avrebbero potuto vincere se non si fossero fermati… è un elogio al rimpianto! Insomma, ad Affari tuoi c’è un valore del pacco e un valore delle persone. Ma, come dice De Martino, “Bisogna sempre credere nei segni”

Per finire la stoccata al meccanismo che permette al Dottore di conoscere il contenuto dei pacchi. Dice Striscia la Notizia: “Abbiamo capito: per la buona riuscita di Affari Tuoi, è sì importante che il Dottore conosca i numeri fortunati dei concorrenti, così da poterli abbinare ai premi alti e farli arrivare fino alla fine, ma è altrettanto importante, per manipolare il gioco, conoscere di quanto questi hanno bisogno, per formulare le offerte e farli fermare quando si vuole”.