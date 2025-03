Striscia continua ad indagare sul televoto del Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le polemiche sul televoto del Grande Fratello si infiammano. Dopo le accuse del Codacons e le dichiarazioni di Alfonso Signorini, Striscia la notizia porta nuove rivelazioni sui presunti trucchi dei fandom. Valerio Staffelli ha raccolto la testimonianza di Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, che ha svelato i meccanismi con cui i gruppi di fan manipolerebbero il televoto.

Le accuse di Striscia la Notizia

Secondo Dianda, gli amministratori dei fandom inciterebbero i partecipanti a votare in modo multiplo, creando false e-mail per aggirare il limite dei tre voti a persona. Per stimolare la partecipazione, ricorrerebbero a minacce di esclusione dalle chat per chi non dimostra di aver votato.

“Una persona potrebbe creare 100 caselle postali e votare 300 volte. Se pensiamo che un gruppo fandom può avere anche 2.000 persone, potrebbero venir fuori 600mila voti che falserebbero il televoto”, ha dichiarato Dianda.

Le accuse di Striscia la notizia gettano nuova luce sulle polemiche che da tempo circondano il televoto del Grande Fratello, alimentando i dubbi sulla regolarità del meccanismo e sulla sua capacità di rappresentare il reale gradimento del pubblico.