Strisce blu, retromarcia del Comune di Manfredonia: “Anche la precedente amministrazione non ha usufruito dei pass”

A seguito di recenti interlocuzioni e maggiori approfondimenti sulle informazioni pervenute, per correttezza e rispetto delle persone, è giusto precisare che né l’attuale amministrazione né quella precedente hanno mai usufruito di pass gratuiti per le strisce blu.

Come amministratori, rinnoviamo il nostro proposito di non utilizzare alcuna agevolazione per la sosta, pur essendo contemplata nel regolamento per soli fini istituzionali, mantenendo così un approccio imparziale e responsabile.

Continueremo a lavorare per una gestione equa e accessibile delle aree di sosta, nell’interesse di tutta la cittadinanza.

Comune di Manfredonia