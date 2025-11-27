Stranger Things 5: primi 4 episodi sconvolgenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stranger Things 5 debutta su Netflix il 27 novembre con i primi 4 episodi da un’ora. La stagione conclusiva dei fratelli Duffer è ambientata dal 3 novembre 1987, un anno e mezzo dopo il finale precedente. Hawkins è devastata dai portali del Sottosopra.

Niente più spensieratezza

I ragazzi sono cresciuti e sempre in assetto da battaglia. Max (Sadie Sink) è in coma, Vecna resta minaccioso. Una nuova generazione di bambini avrà ruolo importante, inclusa Holly Wheeler reinterpretata. “La battaglia finale è appena all’inizio”, ma l’adrenalina è già a mille.

Recensione spoiler-free

Regia alternata tra Duffer e Frank Darabont (Il miglio verde). Citazioni cinematografiche abbondanti. Primi 4 episodi già sufficienti per alimentare attese ed emozioni. “Non c’è più tempo per giocare”. Prossimi 3 episodi a Natale, ultimo a Capodanno 2026. Una serie che ha segnato una generazione come Stranger Things 5 su Netflix.