Strada Facendo, Sventurato: “La firma dei primi 15 contratti degli LSU rappresenta una pagina storica per la nostra città, non è il tempo di appuntarsi medaglie, non è il tempo delle divisioni e degli scontri”

Nulla più della dignità del lavoro rende libere le persone. La sicurezza del proprio posto di lavoro come diritto e non come obolo da mendicare al politico di turno. Il cambiamento parte e passa anche dal capovolgimento di condizioni sociali ed economiche a cui un centinaio di famiglie di Manfredonia vivono da 26 anni in una condizione a dir poco precaria, ai limiti della sopravvivenza e, appunto della dignità.

Per anni sono stati semplici numeri di un freddo elenco che segnava una guerra tra poveri, dietro i quali invece c’è la storia di persone che, con spirito di servizio e sacrificio, sono divenuti fondamentali per il funzionamento di una macchina amministrativa pubblica depauperata e ridotta all’osso.

Un acronimo, LSU, Lavoratori Socialmente Utili, che racconta lo spaccato della storia recente di una città del Mezzogiorno, Manfredonia; e la storia di ripartenza e di riscatto di Manfredonia, grazie all’intraprendenza ed allo slancio Amministrazione comunale del nostro sindaco Gianni Rotice- capace nel tempo record di poco più di 4 mesi di raccordare i vari rappresentanti politici ed istituzionali a livello locale, regionale e nazionale – inizia proprio con la loro meritata stabilizzazione che pareva ormai sfumata sul finire dell’anno 2021.

Già in campagna elettorale, noi di Strada Facendo e tutta la coalizione a sostegno di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, avevamo preso a cuore questa complicata questione, facendocene carico direttamente dagli LSU ed iniziando le interlocuzioni a livello parlamentare e ministeriale per sensibilizzare la possibilità tecnica di proroga o riapertura dei termini della stabilizzazione.

Percorso, divenuto ancor più incisivo sin dai primi giorni d’insediamento del nuovo sindaco e della nuova Giunta (inizi di dicembre) che, in particolar modo nella persona dell’ instancabile Assessore Libero Palumbo, ha messo su una task force (con i rappresentanti politici regionali e nazionali di tutti i partiti, le Istituzioni ed i sindacati) per vincere una corsa contro che pareva impossibile.

La firma dei primi 15 contratti rappresenta una pagina storica per la nostra città, segno che volere è potere e che gli interessi dei cittadini non devono restare slogan da campagna elettorale ma risultati concreti, frutto della competenza ed il grande impegno di una squadra coesa guidata con lungimiranza e tenacia.

Lo ha detto il sindaco Rotice a gran voce: non è il tempo di appuntarsi medaglie, non è il tempo delle divisioni e degli scontri, è ora di FARE. Il bene comune si costruisce insieme, con lealtà ed onestà intellettuale, rispetto alle quali auspichiamo vi sia reciprocità politica ed istituzionale poiché nei nostri ruoli siamo tutti pro tempore ed a servizio del territorio e delle sue comunità, rispetto alle quali bisogna profondere sempre e comunque il massimo impegno. É questo il compito di un amministratore pubblico.

Auguri e buon lavoro ai nuovi 15 dipendenti del Comune di Manfredonia, sicuri che ben presto, STRADA FACENDO, la città potrà festeggiare altri grandi risultati.

Il Capogruppo “STRADA FACENDO”

Gianni Sventurato