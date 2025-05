[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stornara, Marasco (Civilis) segnala eternit, rifiuti edili e vari

Stornara (FG), – Un grave episodio di abbandono e violazione delle normative ambientali è stato scoperto lungo la strada provinciale 88, nei pressi di un tratturo vicino a un laboratorio meccanico, nel territorio di Stornara. Un antico casale d’epoca è stato abbattuto senza rispettare le procedure di smaltimento previste dalla legge, in particolare dal Decreto Legislativo 152/2006. I resti della demolizione non sono stati conferiti secondo quanto prescritto dai regolamenti, configurando una chiara violazione ambientale.

Ancora più allarmante è la presenza di numerosi sacchi contenenti eternit sbriciolato, un materiale cancerogeno e altamente pericoloso per la salute pubblica, la cui gestione impropria è severamente vietata dalla normativa vigente. Questi rifiuti, classificati come pericolosi, sono stati abbandonati senza alcun rispetto delle procedure previste per il loro smaltimento.

La segnalazione è partita dalle Guardie Ambientali Territoriali Volontarie Civilis, con in prima linea Giuseppe Marasco. Grazie alla loro costante attività di controllo sul territorio, è stato richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri Forestali, giunti sul posto per i dovuti accertamenti e provvedimenti di legge. Il Comandante Nazionale gen. Giuseppe Marasco e il Vice Comandante Capitano Lino Murgo hanno documentato la situazione attraverso una video e foto denuncia, portando all’attenzione dell’opinione pubblica un ennesimo episodio di degrado e abbandono ambientale.

Le autorità competenti sono ora al lavoro per identificare i responsabili dell’abbandono e garantire il ripristino dei luoghi, in un’azione sempre più urgente di contrasto all’illegalità ambientale che minaccia la salute dei cittadini e la dignità del territorio.