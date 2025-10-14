Stornara e San Nicandro Garganico: arrestate tre persone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia tra Stornara e San Nicandro Garganico. Il bilancio è di tre persone arrestate, che dovranno rispondere ognuna in relazione alla propria condotta e nell’ambito di fattispecie rubricate autonomamente.

Stornara (FG): evade dai domiciliari armato di una pistola clandestina, rintracciato in strada dai Carabinieri.

I Militari della Stazione Carabinieri di Stornarella (FG), nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati effettuato con il supporto delle S.A.T. (Squadre di Supporto all’Arma Territoriale) dell’11° Reggimento “Puglia”, hanno tratto in arresto un uomo di 58 anni.

L’intervento è avvenuto intorno alle ore 19:30, allorquando diversi cittadini, preoccupati per la presenza di un soggetto armato nelle vie del centro urbano di Stornara, hanno segnalato la circostanza al numero unico di emergenza 112.

Tempestivamente gli equipaggi dell’Arma della Compagnia di Cerignola sono giunti sul posto e hanno rintracciato l’uomo, un 58enne del luogo, evaso dal proprio domicilio ove era sottoposto alla detenzione domiciliare.

A seguito di perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di una pistola clandestina calibro 6,35 con matricola abrasa e di una cesoia occultata nei pantaloni.

L’uomo è stato, quindi, dichiarato in arresto per evasione e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere.

San Nicandro Garganico (FG): ventenne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, hanno arrestato un ventenne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare del giovane, già noto agli operanti, rinvenendo all’interno della sua abitazione un panetto da 50 gr di hashish, 15 gr della medesima sostanza suddivisi in 13 dosi, 6gr di marijuana, 130 semi di cannabis, materiale per il taglio dello stupefacente e più di 2.000€ in banconote di vario taglio, ritenute provento di pregressa attività di spaccio. L’indagato è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

San Nicandro Garganico (FG): ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne accusato di furto.

I Carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, hanno notificato un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne del posto, ritenuto responsabile di un furto avvenuto lo scorso 24 febbraio.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dalla Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico, è stata avviata subito dopo la denuncia presentata dal titolare di una pasticceria di quel centro. Il sopralluogo effettuato presso l’esercizio commerciale e l’analisi delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza sono stati determinanti per risalire all’identità dell’autore. Le sue generalità, accertate grazie alla conoscenza maturata dai militari nelle quotidiane attività di controllo del territorio, sono state definitivamente confermate dall’analisi biologica – effettuata dai Carabinieri del R.I.S. – delle tracce ematiche repertate sul luogo del furto.

L’arrestato, già ristretto presso la casa circondariale di Foggia, dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, a cui era sottoposto al momento della consumazione del reato.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.