Meteo
Stop al caldo africano, le date
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stop al caldo africano, le date
Abbiamo delle date. Occhi puntati dal 21/22 Agosto, quando l’arrivo improvviso di queste correnti instabili sui nostri mari potrebbe dare origine a un pericoloso ciclone mediterraneo. La nuova svolta atmosferica, configurabile come la classica burrasca di fine Estate, sarà caratterizzata dallo scontro tra masse d’aria di natura opposta: da una parte l’aria fredda in discesa dal Nord Europa, dall’altra quella calda in risalita dal Nord Africa.
Lo scrive IlMeteo.it
Questo contrasto termico accresce notevolmente il rischio di fenomeni meteo estremi come nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento: insomma un potenziale ondata di maltempo su molte delle nostre regioni.