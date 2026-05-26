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Stigmamente sarà presente ai Welfare Days di Manfredonia, 27–28 maggio 2026, per il progetto Erasmus+ KA210 “Prospettive educative: comprendere i bisogni degli adulti Rom” (Educational Perspectives: understanding the needs of adult Roma).

Il progetto europeo è finanziato dall’Agenzia Nazionale della Repubblica di Serbia, Fondacija Tempus, nell’ambito del programma Erasmus+ di piccoli partenariati KA210 e coinvolge partner di diversi Paesi europei: Italia, Portogallo, Serbia e Turchia. Durante le giornate del 27 e 28 maggio 2026, Stigmamente realizzerà una serie di interviste e video agli stakeholders istituzionali, agli operatori delle politiche sociali e ai rappresentanti del mondo associativo, con l’obiettivo di raccogliere riflessioni, esperienze e proposte sulle modalità di inclusione degli adulti Rom nei percorsi di formazione degli adulti, educazione permanente e partecipazione sociale.

La partecipazione ai Welfare Days rappresenta un’importante occasione di confronto territoriale e istituzionale. Attraverso il dialogo con amministratori, servizi sociali, enti del Terzo Settore, associazioni, scuole, educatori e operatori del welfare, Stigmamente intende approfondire i bisogni formativi, le barriere di accesso e le possibili strategie di inclusione rivolte alla popolazione adulta Rom.

Le interviste raccolte durante i Welfare Days contribuiranno alla stesura di una serie di policies a respiro europeo sulla popolazione Rom che verranno presentate a fine progetto presso la sede istituzionale del Ministero della Famiglia Turco nel 2027.