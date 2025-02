[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Stelle” della compagnia la Piccionaia chiude la sezione “con gli occhi aperti” di EreTICA al Dalla di Manfredonia

Ultimo appuntamento al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia per la sezione “con gli occhi aperti”, la scena dedicata alle famiglie e ai giovani sognatori della stagione teatrale “EreTICA”, ideata e organizzata dal Comune, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi.

Domenica 16 febbraio, alle ore 18.00, andrà in scena lo spettacolo “Stelle” della Compagnia La Piccionaia.

Quali stelle del desiderio popolano il cielo dei nostri sogni? La presentazione di un improbabile inventario delle stelle del cielo diventa il pretesto per liberare un racconto poetico, fatto di colori, gesti, suoni, immagini e parole, che gioca a dare forma a quei desideri che fin da quando siamo piccoli danno forma alla nostra vita. Desideri gentili, che hanno a che fare con il tenero ed il tiepido, il morbido e il gentile.

Desideri irruenti, che scalpitano per affermarsi, per prendere forma, per sentirsi forti, per farsi ammirare, per aiutare gli altri. E poi il desiderio di comunicare con le piante e gli animali della terra, del cielo e del mare, farsi aiutare e prendersene cura. I desideri del presente, di liberarsi dalle immagini e dai suoni di guerra e di pandemia, dalla violenza e dalle regole troppo strette, desiderio di tornare a giocare con gli adulti, di vederli sereni.

Ognuno di questi ed altri desideri danno forma ad una stella intorno alla quale ruotano pianeti diversi, mondi possibili e un firmamento di sogni. Utopie da coltivare, come piccole piantine di un orto dei semplici, per prendersi cura del presente e tornare a dare voce al futuro.

“Stelle” è una produzione della compagnia La Piccionaia – Centro di produzione teatrale. Di Carlo Presotto e Silvano Antonelli. Con Carlo Presotto. In collaborazione con Matteo Cibic (visioni), Giacomo Presotto (suoni), Stefano Capasso (piano luci).

Il biglietto è al costo di 7 euro (platea primo settore), 6 euro (platea secondo settore), 5 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.