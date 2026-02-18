Stefano De Martino verso il ritorno ad Amici? Il pranzo con Maria De Filippi alimenta i rumor

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino e Maria De Filippi, proprio in questi giorni sono stati paparazzati dal settimanale Chi nel quartiere Parti, dove il conduttore e la conduttrice hanno avuto modo di pranzare insieme. Tra i due c’è un rapporto affettivo e di stima che va avanti ormai anni, e chissà che durante l’incontro avvenuto nel cuore di Roma i due colleghi non abbiano anche parlato di un imminente progetto professionale. In queste ore, l’idea che sta prendendo quota riguarda la possibilità di poter rivedere De Martino ad Amici, del resto il Serale del talent è alle porte, e l’attuale conduttore di Affari Tuoi, vista la sua competenza artistica sarebbe perfetto per ricoprire un ruolo in giuria.

Stefano De Martino incontra Maria De Filippi: pranzo a due nel cuore di Roma

Stefano De Martino è stato ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te appena una paio di settimane fa, ma i due hanno avuto modo di rivedersi anche in questi giorni a Prati, nel cuore di Roma, dove hanno pranzato insieme.

Il Serale di Amici è alle porte, pertanto l’incontro tra Maria e Stefano potrebbe non essere stato soltanto casuale. La conduttrice che lo ha lanciato nel modo della danza nel 2009, sta valutando l’idea di potergli affidare un ruolo da protagonista nel Talent? Forse in giuria? I fan sognano un ritorno di Stefano nella scuola più amata d’Italia, ma per il momento si tratta soltanto di supposizioni.