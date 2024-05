Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore di Affari Tuoi: scelto il sostituto per il dopo Amadeus

Stefano De Martino è il nuovo volto di punta della Rai. Dopo aver ottenuto successi dopo successi grazie a Bar Stella e Stasera tutto è possibile su Rai 2, il conduttore farà il passaggio su Rai 1 per condurre uno dei programmi più amati di questo periodo. Secondo il portale TvBlog, l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe il nuovo conduttore di Affari Tuoi. L’uomo prenderebbe il posto lasciato vacante da Amadeus che ha scelto di trasferirsi su Canale Nove dove si occuperà di tutta la parte dell’intrattenimento. Il portale ha affermato che mancherebbe solo l’annuncio ufficiale da parte della Rai in merito all’approdo di Stefano De Martino ai comandi di Affari Tuoi.

Affari Tuoi avrà un nuovo conduttore. Stefano De Martino infatti condurrà la nuova edizione del fortunato programma dei teleschermi di Rai 1 prendendo il posto di Amadeus. Il portale TvBlog ha svelato che per l’uomo ci sarebbe un contratto in esclusiva di tre anni con l’azienda di Viale Mazzini. Un grande traguardo per l’ex marito di Belen Rodriguez che da ballerino ad Amici è riuscito a fare carriera diventato uno dei conduttori più apprezzati in Rai. Non ci resta, quindi, che attendere le prossime ore per vedere se la Rai deciderà di annunciare l’uomo alla guida del programma.