Reazione a Catena, trionfo dei ‘Doppia Coppia’: le polemiche

A Reazione a Catena continuano a far parlare di sé i Doppia Coppia. Il gruppo di campioni di Reggio Emilia, composto da Luca, Serena e Samuele, si è imposto nuovamente nella puntata andata in onda domenica 14 settembre, centrando la terza vittoria consecutiva in gettoni d’oro. Un risultato che consolida il loro percorso e li colloca tra le squadre più vincenti di questa edizione del quiz di Rai 1, condotto da Pino Insegno. La loro performance li sta trasformando in veri protagonisti della stagione, capaci di unire abilità, affiatamento e sangue freddo nelle fasi decisive del gioco. La serata, ancora una volta, ha visto i Doppia Coppia brillare e confermarsi come una delle realtà più temute e applaudite del programma.

Cosa è accaduto ieri a Reazione a Catena (14 settembre 2025)

Nello studio di Reazione a Catena la sfida di domenica sera ha visto fronteggiarsi i campioni Doppia Coppia e i giovanissimi sfidanti cosentini, i Dopocena – Chiara, Nikolas e Francesco – un gruppo di amici pieni di entusiasmo. Il match è rimasto in equilibrio fino all’Intesa Vincente, quando Luca, Serena e Samuele hanno cambiato marcia: ben 14 risposte centrate, loro record personale, contro le 7 degli avversari. Grazie a questa spinta i campioni hanno raggiunto l’Ultima Catena con un bottino di 102mila euro, poi ridotto a 51mila a causa di un errore di Samuele nel collegamento tra “Biscotti” e “Calcio”. All’Ultima Parola la tensione è salita: la parola misteriosa iniziava con “CH” e finiva con “E”. Dopo qualche esitazione, i Doppia Coppia hanno deciso di acquistare il terzo indizio, “Coppa”, e proprio lì è arrivata l’intuizione vincente di Samuele: “Champagne”. Risultato? Un brindisi vero e proprio: 25.500 euro di vincita, la terza consecutiva per il trio emiliano, che ora vola a quota 56.141 euro complessivi. Un traguardo che li colloca al quarto posto nella classifica stagionale, dietro a Tiri Liberi, Smamma e Giovediamoci. Su X il terzo trionfo consecutivo dei Doppia Coppia ha scatenato reazioni miste. Molti utenti si sono lamentati di un’Ultima Catena “troppo facile” o hanno insinuato che la squadra sia stata «agevolata». Qualcuno ha scritto che la vittoria è arrivata quasi “regalata”, altri hanno criticato il dimezzamento del montepremi come un’occasione sprecata. Un commento tipico del trionfo dei “Doppia Coppia” è stato: “Ancora una volta hanno vinto grazie a Samuele ma prenditi tutti i soldi e vattene”. Oppure: “C’è da dire che trovarle più facile è difficile… chapeau alla redazione”. D’altra parte, non sono mancati anche i messaggi di stima: c’è chi ha riconosciuto l’abilità del trio emiliano, sottolineando che anche il fatto di centrare una terza vittoria non sia cosa da poco, specie con la pressione dell’ultimo round. Un esempio è il seguente commento: “Sono veramente bravi, continuate così: siete giovani, ne avete bisogno di soldini”.