Stefano De Martino conduce Affari Tuoi? La Rai pronta a fare marcia indietro

Stefano De Martino è finito al centro di un retroscena dopo essere stato eletto il successore di Amadeus per il prossimo Affari Tuoi. La Rai tuttavia sarebbe pronta ad organizzare una prova per il conduttore. Secondo Dagospia, la produzione Banijay avrebbe messo una specie di veto preventivo. In pratica, Stefano De Martino dovrà prima superare una prova in teatro al sicuro di sguardi indiscreti prima di poter affidargli la conduzione di Affari Tuoi. L’uomo è apparso in ascesa sfrenata negli ultimi anni come conduttore, tanto da essere eletto come successore di Amadeus. L’ex marito di Belen unisce il pubblico italiano da nord a sud ma Banijay ha posto un semi veto contro di lui per essere sicuri che vada bene a settembre.

La Rai vuole mettere alla prova Stefano De Martino prima di affidargli la conduzione di Affari Tuoi

Banijay vorrebbe mettere alla prova Stefano De Martino in attesa dell’investitura ufficiale come conduttore di Affari Tuoi nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai che avverrà il 19 luglio. L’ex di Belen Rodriguez dovrà affrontare sette camicie durante prove importantissime che saranno tenute dal 24 al 28 giugno presso il Teatro delle Vittorie. La produzione infatti è alla ricerca di vari figuranti speciali di età diverse per le prove in studio come pacchettisti e finti concorrenti. Al conduttore è richiesta buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo. Insomma, la Rai sarebbe d’accordo per fare all’uomo un contratto di 4 anni a patto che superi brillantemente le prove.