Stefano De Martino al Tg1: pronto a scrivere una nuova pagina del Festival di Sanremo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino ha parlato in diretta tv al Tg1 con Giorgia Cardinaletti. Entrambi presenti nella puntata finale del Festival di Sanremo 2026, si sono ritrovati nel telegiornale di punta a parlare proprio della kermesse canora. Dalle parole di De Martino è trapelato un entusiasmo che ha “bucato” lo schermo, arrivando dritto al cuore degli spettatori.

Affari Tuoi cambia volto: Sanremo 2027 stravolge la stagione di Stefano De Martino

Affari Tuoi, presto la coreografia di “Per sempre sì”

Lo scorso sabato 28 febbraio, Carlo Conti ha annunciato il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, chiamandolo sul palco. È stato così che il pubblico ha appreso in piena diretta televisiva che il testimone è passato a Stefano De Martino, attualmente conduttore di Affari Tuoi. A proposito di Affari Tuoi, De Martino ha fatto sapere che sono state inserite quasi tutte le canzoni sanremesi nel gioco dei pacchi di Rai 1. Presto sarà approntata la nuova coreografia, sulla quale balleranno i pacchisti sulle note di “Per sempre sì”, del vincitore Sal Da Vinci.

Stefano De Martino al Tg1: ‘mi hanno preso alla sprovvista’

“L’emozione mi ha preso anche in maniera un po’ inaspettata, perché sono entrato all’Ariston in maniera rocambolesca. Mi sono seduto e, quando Carlo mi si è avvicinato, un po’ il suo affetto quasi paterno e quello dell’Ariston, mi hanno preso alla sprovvista”, ha esordito al Tg1 Stefano, che ha ringraziato la Rai e Carlo Conti. “Questo gesto di generosità è un ricordo che porterò per sempre con me con affetto e dice molto del professionista che è”.

Il conduttore in fase di studio

A proposito del prossimo Sanremo, De Martino ha detto di essere nella fase di studio. Ha acquistato tutte le enciclopedie che parlano di Sanremo, con la speranza di studiare e scrivere una nuova pagina della storia della kermesse canora.