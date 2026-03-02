Affari Tuoi cambia volto: Sanremo 2027 stravolge la stagione di Stefano De Martino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il futuro televisivo di Stefano De Martino entra in una fase decisiva e porta con sé cambiamenti importanti per Affari Tuoi, il programma che negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nell’access prime time di Rai 1.

La nomina ufficiale a direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 segna un punto di svolta nella carriera del presentatore, ma apre anche scenari complessi sulla gestione dei suoi impegni. La nuova stagione si annuncia ricca di novità, tra restyling, nuovi collaboratori e un possibile addio a uno dei suoi show più amati.

Cosa cambierà davvero per Affari Tuoi? E quali saranno le conseguenze del suo arrivo sul palco dell’Ariston? Scopriamolo insieme.

Affari Tuoi verso un restyling: nuovo studio e format aggiornato

La prima grande novità riguarda proprio Affari Tuoi, che si prepara a una trasformazione significativa.

Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, William Di Liberatore, ha anticipato che il game show subirà un restyling completo: un nuovo studio, dinamiche aggiornate e un’impostazione più moderna, pensata per accompagnare l’ascesa di De Martino e mantenere il programma competitivo nella fascia oraria più delicata della giornata.

Negli ultimi mesi, Affari Tuoi ha ottenuto risultati eccellenti, riuscendo a colmare il divario con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e diventando uno dei titoli più forti della tv pubblica. Proprio per questo, la Rai punta a rafforzare ulteriormente il format, rendendolo ancora più centrale nel palinsesto.

Sanremo 2027: De Martino affiancato da Fabrizio Ferraguzzo

La scelta di affidare a Stefano De Martino la direzione artistica del Festival non è stata l’unica sorpresa. A Sanremo 2027, infatti, il conduttore sarà affiancato da Fabrizio Ferraguzzo, ex manager dei Måneskin e direttore musicale di X Factor Italia. Una decisione che smentisce le indiscrezioni che avevano fatto circolare i nomi di Antonella Clerici e Francesca Fagnani.

Ferraguzzo porterà un approccio musicale contemporaneo e una visione internazionale, elementi che potrebbero influenzare profondamente la costruzione del Festival.

Per De Martino, si tratta di un’opportunità enorme, ma anche di un impegno che richiederà mesi di lavoro, incontri e scelte artistiche delicate.

La preparazione di Sanremo, infatti, non si limita alla settimana della kermesse: è un percorso lungo e complesso, che inevitabilmente avrà ripercussioni sulla gestione degli altri programmi del conduttore.

L’addio a Stasera Tutto È Possibile sembra ormai inevitabile, resta salda la conduzione di Affari Tuoi

Tra gli effetti collaterali più significativi del nuovo ruolo, c’è il destino di Stasera Tutto È Possibile, lo show che ha segnato la crescita televisiva di De Martino e che gli ha permesso di costruire un rapporto speciale con il pubblico.

Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore potrebbe essere costretto a lasciare definitivamente il programma dopo l’ultima edizione in arrivo su Rai 2.

La preparazione del Festival, infatti, richiede un impegno continuativo che si scontra con la produzione di un format complesso come STEP.

Per De Martino sarebbe un addio doloroso, soprattutto perché proprio in quello studio sono nate collaborazioni e amicizie televisive con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo ed Herbert Ballerina.

La Rai sembra orientata a chiudere un ciclo, lasciando spazio a un nuovo percorso professionale per il conduttore, sempre più centrale nel palinsesto e destinato a diventare uno dei volti simbolo della tv pubblica nei prossimi anni.