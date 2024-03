Stefania Marrone ospite di radio InBlu2000 per parlare di Manfredonia e di Bottega degli Apocrifi

Stefania Marrone ospite di radio InBlu2000 per parlare di Manfredonia e di Bottega degli Apocrifi

Questa mattina, a partire dalle ore 13.10, Stefania Marrone sarà ospite di InBlu 2000, l’emittente radiofonica nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. Intervistata dalla giornalista Ida Guglielmotti, la drammaturga degli Apocrifi parteciperà alla trasmissione “In giro per l’Italia”, un programma che va alla scoperta di itinerari, borghi imperdibili e città d’arte per scoprirne tutti i tesori nascosti.

Nel corso della trasmissione si parlerà di Manfredonia, dell’esperienza teatrale di Bottega degli Apocrifi, della nuova iniziativa di comunità, “Chiamata per Pace da Aristofane”, in programma da domani, 28 marzo al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, e dello spettacolo “Pace” in scena i prossimi 20 e 21 aprile 2024.

Per seguire la trasmissione ci si può collegare al 728 del digitale terrestre oppure in streaming su www.radioinblu.it.