Stefania Marrone degli Apocrifi al TGR Puglia per presentare “Sottosopra. Lo città salvata dalle donne e altri scherzi simili”

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Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi, è stata ospite al TGR Puglia su Rai3 per parlare di “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo per la regia di Cosimo Severo in scena da questa sera a lunedì 13 aprile al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia.

“Sottosopra”, scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo per la regia dello stesso Severo, torna a raccontare una ferita e un conflitto ancora irrisolto: la vicenda Enichem di Manfredonia e la protesta delle donne degli anni ’80.

Ecco il video dell’intervista al TGR Puglia.

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