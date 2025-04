Stasera tutto è possibile nel caos, Francesco Paolantoni: “Se va via De Martino, me ne vado anch’io”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera tutto è possibile è tra i programmi più apprezzati in Italia. Il comic show condotto da Stefano De Martino ha registrato ascolti record sui teleschermi di Rai 2. Conclusosi due settimane fa con una puntata dov’era ospite Emma Marrone, il programma sta facendo molto parlare per quanto riguarda il suo futuro. Il settimanale Novella 2000 ha annunciato che Stefano De Martino avrebbe intenzione di lasciare la conduzione di STEP, volendo diventare solo il volto di punta di Rai 1. Una decisione che avrebbe trovato conferma quando il conduttore napoletano ha salutato tutti nel corso dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Di conseguenza, la Rai sarebbe già alla ricerca di un volto che potrebbe prendere il posto dell’ex marito di Belen Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni i piani alti di Viale Mazzini avrebbero intenzione di affidare a The Jackal il programma.

Francesco Paolantoni non vuole fare Stasera tutto è possibile senza Stefano De Martino

Nel corso delle ultime ore, Francesco Paolantoni ha rilasciato un’intervista a Fanpage, dove ha parlato del futuro di Stasera tutto è possibile facendo un annuncio clamoroso. Il comico ospite fisso della trasmissione ha dichiarato senza mezzi termini: “So anche io che c’è la possibilità di una conduzione The Jackal, la produzione ha chiesto a Stefano De Martino di fare un’altra edizione. Ovviamente, se non c’è Stefano, non ci siamo neanche noi“. L’uomo ha poi continuato dichiarato le seguenti parole: “Il gruppo si dissolve. De Martino per noi è… – io, Biagio, Giovanni e Herbert – il gruppo. Ormai siamo quel gruppo lì. Se non c’è Stefano alla conduzione, il gruppo non c’è più. Non funziona più. Di conseguenza, non c’è lui, non ci siamo neanche noi”. Insomma, la Rai avrà una bella gatta da pelare per la prossima stagione televisiva.