[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il nuovo allenatore è Pezzella: ufficiale

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della Prima squadra a Luigi Pezzella.

Classe ‘80, ha guidato negli anni scorsi Gladiator, Team Altamura, Nola e le giovanili della Casertana. La carriera di allenatore è stata preceduta da una lunga avventura come calciatore in Serie C e D con le maglie di Salernitana, Avellino, Foggia, Juve Stabia, Sorrento, Casertana, Albanova, Aversa Normanna, Frattese ed il Napoli settore giovanile.

“Ringrazio la società, il Patron Rotice e il Direttore Tanzillo per questa grande opportunità. Arrivo a Manfredonia che è certamente una grande piazza. Non vedo l’ora di iniziare, ho entusiasmo e ambizione e, perciò, dobbiamo lavorare tanto per dare soddisfazione alla società, alla città e al pubblico”.

Benvenuto al “Miramare” e buon lavoro Mister Pezzella!