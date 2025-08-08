Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 agosto
RAI1
21.30 The Help
RAI2
21.20 The AmericasE7 – Le Ande
RAI3
21.20 The Tourist
RETE4
21.31 Viaggi di nozze
CANALE5
21.42 Memories
ITALIA1
21.23 Chicago Fire
LA7
21.15 Saturno contro
TV8
21.35 Italia’s Got Talent
NOVE
21.30 Monaco – Inter
20
21.07 The Time Machine
27
21.14 Innamorati cronici
34
21.00 Zucchero, miele e peperoncino