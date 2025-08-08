Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 agosto

Redazione8 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 agosto

RAI1

21.30 The Help

RAI2

21.20 The AmericasE7 – Le Ande

RAI3

21.20 The Tourist

RETE4

21.31 Viaggi di nozze

CANALE5

21.42 Memories

ITALIA1

21.23 Chicago Fire

LA7

21.15 Saturno contro

TV8

21.35 Italia’s Got Talent

NOVE

21.30 Monaco – Inter

20

21.07 The Time Machine

27

21.14 Innamorati cronici

34

21.00 Zucchero, miele e peperoncino

Redazione8 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]