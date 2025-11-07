Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 7 novembre
RAI1
21.30 Tale E Quale Show
RAI2
21.20 Parker
RAI3
21.25 FarWest
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.40 Tradimento
ITALIA1
21.20 King Arthur: Il potere della spada
LA7
21.15 Propaganda Live
TV8
20.35 Hanno ucciso l’uomo ragno
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.08 Il risolutore – A Man Apart
27
21.14 La febbre del sabato sera
34
21.00 Fantozzi