Stasera in tv, la programmazione di venerdì 7 novembre

Redazione7 Novembre 2025
RAI1

21.30 Tale E Quale Show

RAI2

21.20 Parker

RAI3

21.25 FarWest

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.40 Tradimento

ITALIA1

21.20 King Arthur: Il potere della spada

LA7

21.15 Propaganda Live

TV8

20.35 Hanno ucciso l’uomo ragno

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.08 Il risolutore – A Man Apart

27

21.14 La febbre del sabato sera

34

21.00 Fantozzi

