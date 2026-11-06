Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 novembre

Redazione6 Novembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 novembre

RAI1

21.30 The Voice Senior

RAI2

21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 6 – La fine del mondo

RAI3

21.15 Mi Manda Rai Tre Presenta

RETE4

21.35 Quarto grado

CANALE5

21.21 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.26 Harry Potter e la pietra filosofale

TV8

21.40 Avvocato Ligas

20

21.10 Invasion – Sotto attacco

27

21.15 Una notte da leoni 3

LA5

21.10 E alla fine arriva Polly

CIELO

21.20 Men in Black: International

34

21.00 Casa mia, casa mia…

ITALIA2

21.10 The Watchers Loro ti guardano

Redazione6 Novembre 2026