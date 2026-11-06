Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 6 novembre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 6 Episodio 6 – La fine del mondo
RAI3
21.15 Mi Manda Rai Tre Presenta
RETE4
21.35 Quarto grado
CANALE5
21.21 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.26 Harry Potter e la pietra filosofale
TV8
21.40 Avvocato Ligas
20
21.10 Invasion – Sotto attacco
27
21.15 Una notte da leoni 3
LA5
21.10 E alla fine arriva Polly
CIELO
21.20 Men in Black: International
34
21.00 Casa mia, casa mia…
ITALIA2
21.10 The Watchers Loro ti guardano