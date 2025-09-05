Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 5 settembre

Redazione5 Settembre 2025
Credit Foto Getty Images
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 5 settembre

RAI1

20.30 Italia – Estonia

RAI2

21.20 Royal-ish – Principessa per caso

RAI3

21.20 The Son

RETE4

21.30 The Next Three Days

CANALE5

21.46 Tradimento

ITALIA1

21.20 Chicago Fire

LA7

21.15 Piacere sono un po’ incinta

TV8

21.30 Pechino Express

NOVE

21.30 Bake Off Italia: dolci in forno

20

21.08 Ready Player One

27

21.10 The Nice Guys

34

21.00 Bagnomaria

Redazione5 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]