Stasera in tv, la programmazione di venerdì 5 settembre
RAI1
20.30 Italia – Estonia
RAI2
21.20 Royal-ish – Principessa per caso
RAI3
21.20 The Son
RETE4
21.30 The Next Three Days
CANALE5
21.46 Tradimento
ITALIA1
21.20 Chicago Fire
LA7
21.15 Piacere sono un po’ incinta
TV8
21.30 Pechino Express
NOVE
21.30 Bake Off Italia: dolci in forno
20
21.08 Ready Player One
27
21.10 The Nice Guys
34
21.00 Bagnomaria