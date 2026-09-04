Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 4 settembre

Redazione4 Settembre 2026
Pechino Express 2026, anticipazioni della prima puntata del 12 marzo cast, inviati e nuova rotta
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 4 settembre

RAI1

21.30 La Notte dei Serpenti 2026

RAI2

21.01 Basket Femminile – Mondiali 2026 – Cechia Vs Italia

RAI3

21.20 Sotto le foglie

RETE4

21.35 Quarto grado

CANALE5

21.21 L’erede – Stagione 1 Episodio 37

ITALIA1

21.25 CIA – Stagione 1 Episodio 1 – Attacco invisibile

TV8

21.30 Pechino Express: L’estremo oriente

20

21.10 World War Z

CIELO

21.20 Rogue – Il solitario

27

21.10 Scent of a woman

34

21.00 Sotto il sole di Riccione

ITALIA2

21.00 Doctor Sleep

Redazione4 Settembre 2026