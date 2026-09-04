Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 4 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 4 settembre
RAI1
21.30 La Notte dei Serpenti 2026
RAI2
21.01 Basket Femminile – Mondiali 2026 – Cechia Vs Italia
RAI3
21.20 Sotto le foglie
RETE4
21.35 Quarto grado
CANALE5
21.21 L’erede – Stagione 1 Episodio 37
ITALIA1
21.25 CIA – Stagione 1 Episodio 1 – Attacco invisibile
TV8
21.30 Pechino Express: L’estremo oriente
20
21.10 World War Z
CIELO
21.20 Rogue – Il solitario
27
21.10 Scent of a woman
34
21.00 Sotto il sole di Riccione
ITALIA2
21.00 Doctor Sleep