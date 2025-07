[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 4 giugno

RAI1

21.35 Tim Summer Hits

RAI2

21.20 Il Settebello – Nel Cuore Della Leggenda

RAI3

21.40 I cento passi

RETE4

21.23 Quarto grado

CANALE5

20.47 Fluminense – Al Hilal

ITALIA1

21.24 Into the Storm

LA7

21.15 Le regole della casa del sidro

TV8

21.35 Italia’s Got Talent – Best of

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza – Ep.7

20

21.12 Operazione U.N.C.L.E.

IRIS

21.13 Striptease

34

21.00 Matrimonio al Sud