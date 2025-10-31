Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 31 ottobre

Redazione31 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 31 ottobre

RAI1

21.30 Tale e quale show

RAI2

21.20 Assassinio a Venezia

RAI3

21.25 Far West

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.21 Tradimento

ITALIA1

21.22 Land of Bad

TV8

21.30 Pechino Express

NOVE

21.30 Fratelli di Crozza

20

21.10 Il monaco

CIELO

21.20 La favorita

27

21.13 La morte ti fa bella

34

21.00 Chissà perchè…capitano tutte a me

ITALIA2

21.15 Halloween kills

Redazione31 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©