Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 26 settembre

Redazione26 Settembre 2025
foto tale e quale show 2024
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 26 settembre

RAI1

21.30 Tale E Quale Show

RAI2

65 – Fuga dalla Terra

RAI3

21.25 Kabul

RETE4

21.32 Quarto grado

CANALE5

21.51 Tradimento

ITALIA1

21.29 Jurassic World – Il dominio

LA7

21.15 Propaganda Live

TV8

21.30 Pechino Express

NOVE

21.30 Alessandro Siani – Off Line

20

21.09 Braven – Il coraggioso

27

21.12 Space Jam – New Legends

34

21.00 Se mi vuoi bene



Redazione26 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]