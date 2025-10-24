Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 24 ottobre

Redazione24 Ottobre 2025
RAI1

21.30 Tale E Quale Show

RAI2

21.20 Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è

RAI3

21.25 FarWest

RETE4

21.32 Quarto grado

CANALE5

21.45 Tradimento

ITALIA1

21.25 Assassin Club

LA7

21.15 Propaganda Live

TV8

21.30 Pechino Express

20

21.09 Kong: Skull Island

CIELO

21.15 Povere creature!

27

21.13 Licenza di matrimonio

34

21.00 Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre

