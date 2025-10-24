Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 24 ottobre
RAI1
21.30 Tale E Quale Show
RAI2
21.20 Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è
RAI3
21.25 FarWest
RETE4
21.32 Quarto grado
CANALE5
21.45 Tradimento
ITALIA1
21.25 Assassin Club
LA7
21.15 Propaganda Live
TV8
21.30 Pechino Express
20
21.09 Kong: Skull Island
CIELO
21.15 Povere creature!
27
21.13 Licenza di matrimonio
34
21.00 Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre