Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 21 novembre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 Charlie’s Angel (2019)
RAI3
21.25 Far West
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.21 Tradimento
ITALIA1
21.15 Le Iene presentano: Inside
TV8
21.35 Hanno ucciso l’uomo ragno
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.09 Mission: Impossibile III
CIELO
21.20 Django Unchaided
27
21.14 La stangata
LA5
21.15 Ti odio, ti lascio, ti…
34
21.00 SuperFantozzi