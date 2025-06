[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 20 giugno

RAI1

21.30 Tim Summer Hits

RAI2

21.20 Nino Benvenuti, Una Leggenda Italiana

RAI3

21.20 FarWest

RETE4

21.23 Quarto grado

CANALE5

21.37 Tradimento

ITALIA1

21.05 Flamengo – Chelsea

LA7

21.15 Propaganda Live

TV8

21.35 Italia’s Got Talent – Best of

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.21 Il Re Scorpione

27

21.15 Un poliziotto ancora in prova

34

21.00 Rimini Rimini – Un anno dopo