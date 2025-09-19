Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 19 settembre
RAI1
21.30 Suzuki Jukebox – La Notte Delle Hit
RAI2
21.20 Race For Glory – Audi vs Lancia
RAI3
21.25 Kabul
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.38 Tradimento
ITALIA1
21.28 Citadel
LA7
21.15 Propaganda Live
TV8
21.30 Pechino Express
NOVE
21.30 Giorgio Panariello – La favola mia
20
21.10 Fortress: Sniper’s Eye
27
21.13 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldila’
34
21.00 Poveri ma ricchissimi