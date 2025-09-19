Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 19 settembre

Redazione19 Settembre 2025
RAI1

21.30 Suzuki Jukebox – La Notte Delle Hit

RAI2

21.20 Race For Glory – Audi vs Lancia

RAI3

21.25 Kabul

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.38 Tradimento

ITALIA1

21.28 Citadel

LA7

21.15 Propaganda Live

TV8

21.30 Pechino Express

NOVE

21.30 Giorgio Panariello – La favola mia

20

21.10 Fortress: Sniper’s Eye

27

21.13 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldila’

34

21.00 Poveri ma ricchissimi

