[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 18 luglio

RAI1

21.30 Semplicemente Fiorella

RAI2

21.20 The Americas -E1 – La Costa Atlantica

RAI3

21.20 Questione di Karma

RETE4

21.23 Quarto grado

CANALE5

21.43 Vanina un vicequestore a Catania

ITALIA1

21.27 Chicago Fire

LA7

21.15 100 Minuti – Senza tetto né legge

TV8

21.35 Italia’s Got Talent: Best Of

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza

20

21.13 The Corruptor – Indagine a Chinatown

RAIMOVIE

21.10 Dirty Dancing – Balli proibiti

27

21.13 Shakespeare in Love

34

21.00 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo