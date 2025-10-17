Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 17 ottobre
RAI1
21.30 Tale E Quale Show
RAI2
21.20 Quelli che mi vogliono morto
RAI3
21.25 FarWest
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.21 Tradimento
ITALIA1
21.20 Colombiana
LA7
21.15 Propaganda Live
TV8
21.30 Pechino Express
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.10 Star Trek Beyond
27
21.11 To Rome with love
34
21.00 Grand Hotel Excelsior