Stasera in tv, la programmazione di venerdì 15 agosto

Redazione15 Agosto 2025
RAI1

21.30 Il Piccolo Diavolo

RAI2

21.25 Con chi viaggi

RAI3

21.20 C’era una volta in America

RETE4

21.22 L’incontro trump – putin

CANALE5

21.35 Sotto il sole di Riccione

ITALIA1

21.08 Genoa – Vicenza

LA7

21.15 Il sorpasso

TV8

21.35 Italia’s Got Talent

NOVE

21.30 Comedy Match

20

20.38 Lecce-Juve Stabia

27

21.14 Travolti dal destino

34

21.00 Spaghetti a mezzanotte

