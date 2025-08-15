Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 15 agosto
RAI1
21.30 Il Piccolo Diavolo
RAI2
21.25 Con chi viaggi
RAI3
21.20 C’era una volta in America
RETE4
21.22 L’incontro trump – putin
CANALE5
21.35 Sotto il sole di Riccione
ITALIA1
21.08 Genoa – Vicenza
LA7
21.15 Il sorpasso
TV8
21.35 Italia’s Got Talent
NOVE
21.30 Comedy Match
20
20.38 Lecce-Juve Stabia
27
21.14 Travolti dal destino
34
21.00 Spaghetti a mezzanotte