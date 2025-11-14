Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 14 novembre
RAI1
21.30 The Voice Senior
RAI2
21.20 Challengers
RAI3
21.25 FarWest
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.21 Tradimento
ITALIA1
21.15 Le Iene presentano Inside
TV8
21.30 Hanno ucciso l’uomo ragno
NOVE
21.30 Fratelli di Crozza
20
21.11 Mission Impossible 2
CIELO
21.15 The Lobster
27
21.14 La bussola d’oro
34
21.00 Il secondo tragico Fantozzi