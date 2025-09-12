Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 12 settembre

Redazione12 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 12 settembre

RAI1

21.30 TIM Music Awards

RAI2

21.20 CIA – Un uomo nel mirino

RAI3

21.25 Kabul

RETE4

21.33 Quarto grado

CANALE5

21.43 Tradimento

ITALIA1

21.22 Chicago Fire

LA7

21.14 Propaganda Live

TV8

21.30 Pechino Express

NOVE

21.30 Teresa Mannino: Il giaguaro mi guarda storto

20

21.10 Fortress – La fortezza

CIELO

21.20 Jeanne du Barry – La favorita del Re

27

21.12 My Spy

34

21.00 Poveri ma ricchi

Redazione12 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]