Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 12 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 12 settembre
RAI1
21.30 TIM Music Awards
RAI2
21.20 CIA – Un uomo nel mirino
RAI3
21.25 Kabul
RETE4
21.33 Quarto grado
CANALE5
21.43 Tradimento
ITALIA1
21.22 Chicago Fire
LA7
21.14 Propaganda Live
TV8
21.30 Pechino Express
NOVE
21.30 Teresa Mannino: Il giaguaro mi guarda storto
20
21.10 Fortress – La fortezza
CIELO
21.20 Jeanne du Barry – La favorita del Re
27
21.12 My Spy
34
21.00 Poveri ma ricchi