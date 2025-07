[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 11 luglio

RAI1

21.30 Tim Summer Hits – The Best Of

RAI2

20.45 Gruppo B: Italia – Spagna

RAI3

21.20 Buongiorno, notte

RETE4

21.23 Quarto grado

CANALE5

21.36 Vanina un vicequestore a Catania

ITALIA1

21.23 Chicago Fire

LA7

21.15 In viaggio con Barbero – Democrazia e Dittatura

TV8

21.35 Italia’s Got Talent – Best of

NOVE

21.30 I migliori Fratelli di Crozza – Ep.8

20

21.15 The forger – Il falsario

27

21.15 Un boss sotto stress

34

21.00 Abbronzatissimi