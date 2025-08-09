Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 9 agosto
RAI1
20.35 Evviva!
RAI2
21.00 Un figlio a ogni costo
RAI3
21.20 El Dorado
RETE4
21.30 Una moglie bellissima
CANALE5
21.40 Ciao Darwin
ITALIA1
21.19 Indiana Jones e l’Ultima Crociata
LA7
21.15 La frode
TV8
21.30 Kiss Kiss Way: Parte 2
NOVE
21.30 Il piccolo Lorys
20
21.04 Ninja Assassin
27
21.14 Kangaroo Jack – Prendi i soldi e salta
34
21.15 La moglie in bianco… l’amante al pepe