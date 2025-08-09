Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 9 agosto

Redazione9 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 9 agosto

RAI1

20.35 Evviva!

RAI2

21.00 Un figlio a ogni costo

RAI3

21.20 El Dorado

RETE4

21.30 Una moglie bellissima

CANALE5

21.40 Ciao Darwin

ITALIA1

21.19 Indiana Jones e l’Ultima Crociata

LA7

21.15 La frode

TV8

21.30 Kiss Kiss Way: Parte 2

NOVE

21.30 Il piccolo Lorys

20

21.04 Ninja Assassin

27

21.14 Kangaroo Jack – Prendi i soldi e salta

34

21.15 La moglie in bianco… l’amante al pepe

Redazione9 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]