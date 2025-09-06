Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 6 settembre

Redazione6 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 6 settembre

RAI1

21.30 Camilleri 100

RAI2

21.20 Alla ricerca di mia figlia

RAI3

21.00 L’ordine del tempo

RETE4

21.29 Vi presento Joe Black

CANALE5

21.35 Ciao Darwin

ITALIA1

21.13 Bumblebee

LA7

21.15 Colpevole d’innocenza

TV8

21.10 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Delitti in famiglia

20

21.04 Blackhat

27

21.10 Life

34

21.15 La soldatessa alle grandi manovre

Redazione6 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]