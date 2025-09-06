Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 6 settembre
RAI1
21.30 Camilleri 100
RAI2
21.20 Alla ricerca di mia figlia
RAI3
21.00 L’ordine del tempo
RETE4
21.29 Vi presento Joe Black
CANALE5
21.35 Ciao Darwin
ITALIA1
21.13 Bumblebee
LA7
21.15 Colpevole d’innocenza
TV8
21.10 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Delitti in famiglia
20
21.04 Blackhat
27
21.10 Life
34
21.15 La soldatessa alle grandi manovre