Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 5 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 5 settembre
RAI1
21.30 Ogni promessa è debito
RAI2
21.20 Amore e morte in Namibia
RAI3
21.20 Giu’ la testa
RETE4
21.30 La promessa – Stagione 4 Episodio 222
CANALE5
21.30 Ciao Darwin 9 giovanni.8.7.
ITALIA1
21.18 Rampage – Furia animale
TV8
21.50 I delitti del BarLume – Aria di mare
NOVE
21.30 Il delitto di Avetrana
20
21.10 Code Name Banshee
CIELO
21.20 Mr Crocodile Dundee
27
21.14 Batman e Robin
34
21.15 La nipote