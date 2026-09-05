Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 5 settembre

Redazione5 Settembre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 5 settembre

RAI1

21.30 Ogni promessa è debito

RAI2

21.20 Amore e morte in Namibia

RAI3

21.20 Giu’ la testa

RETE4

21.30 La promessa – Stagione 4 Episodio 222

CANALE5

21.30 Ciao Darwin 9 giovanni.8.7.

ITALIA1

21.18 Rampage – Furia animale

TV8

21.50 I delitti del BarLume – Aria di mare

NOVE

21.30 Il delitto di Avetrana

20

21.10 Code Name Banshee

CIELO

21.20 Mr Crocodile Dundee

27

21.14 Batman e Robin

34

21.15 La nipote

Promo Manfredi Ricevimenti
Redazione5 Settembre 2026