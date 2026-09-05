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Meteo: ancora caldo per qualche giorno, poi il calo delle temperature

Ci attendono alcuni giorni di grande caldo, con temperature decisamente superiori alla media climatologica del periodo da Nord a Sud.

Lo scrive IlMeteo.it

Nel weekend la zona più calda d’Italia sarà, ancora una volta, il foggiano ma anche sul resto delle regioni meridionali le temperature si manterranno elevatissime.

La buona notizia, per chi mal sopporta questo clima, è che l’ondata di calore avrà una durata tutto sommato più limitata rispetto alle precedenti. Gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo hanno infatti confermato che, dopo un inizio diprossima settimanaancora caratterizzato da valori fortemente superiori alla norma, un netto cambiamento nella circolazione generale da Mercoledì 9/Giovedì 10 Settembre: ci attendiamo infatti un deciso calo delle temperature, decisa svolta sul fronte meteorologico e termico, favorito soprattutto da una fase di maltempo capace di provocare una prima vera rottura dell’Estate.