Stasera in tv, la programmazione di sabato 4 ottobre
RAI1
20.35 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 Omicidi a Mistery Island
RAI3
21.20 Sapiens – Un solo pianeta
RETE4
21.34 Stolen
CANALE5
21.43 Tu si que vales
ITALIA1
21.23 L’era glaciale 2 – Il disgelo
TV8
21.25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & Disaccordi
CIELO
21.15 Gomorra
20
21.06 Bastardi senza gloria
27
21.11 Matrimonio a quattro mani
34
21.15 Mia moglie torna a scuola