Stasera in tv, la programmazione di sabato 4 ottobre

Redazione4 Ottobre 2025
RAI1

20.35 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 Omicidi a Mistery Island

RAI3

21.20 Sapiens – Un solo pianeta

RETE4

21.34 Stolen

CANALE5

21.43 Tu si que vales

ITALIA1

21.23 L’era glaciale 2 – Il disgelo

TV8

21.25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & Disaccordi

CIELO

21.15 Gomorra

20

21.06 Bastardi senza gloria

27

21.11 Matrimonio a quattro mani

34

21.15 Mia moglie torna a scuola

