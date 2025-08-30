Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 30 agosto
RAI1
20.35 Evviva!
RAI2
21.20 Folle ossessione
RAI3
21.20 Volare (Film)
RETE4
21.30 Finalmente la felicita’
CANALE5
21.35 Ciao Darwin
ITALIA1
21.15 Viaggio al centro della Terra
LA7
21.15 Qualcosa è cambiato
TV8
20.30 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Delitti in famiglia
20
20.59 Security
27
21.14 Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III
34
21.15 La soldatessa alla visita militare