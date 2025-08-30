Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 30 agosto

Redazione30 Agosto 2025
Bonolis Ciao Darwin
Bonolis Ciao Darwin
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 30 agosto

RAI1

20.35 Evviva!

RAI2

21.20 Folle ossessione

RAI3

21.20 Volare (Film)

RETE4

21.30 Finalmente la felicita’

CANALE5

21.35 Ciao Darwin

ITALIA1

21.15 Viaggio al centro della Terra

LA7

21.15 Qualcosa è cambiato

TV8

20.30 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Delitti in famiglia

20

20.59 Security

27

21.14 Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III

34

21.15 La soldatessa alla visita militare

Redazione30 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]