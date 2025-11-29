Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 29 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 29 novembre
RAI1
21.25 Ballando con le stelle
RAI2
21.20 S.W.A.T.
RAI3
21.25 Indovina chi viene a cena
RETE4
21.33 Commando
CANALE5
21.20 Tu si que vales
ITALIA1
21.31 Le streghe
TV8
20.40 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & Disaccordi
20
21.12 Skiptrace – Missione Hong Kong
CIELO
21.15 Gomorra – La Serie
27
21.15 Il diario di Bridget Jones
34
21.15 Spaghetti a mezzanotte