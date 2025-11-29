Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 29 novembre

Redazione29 Novembre 2025
Ballando con le Stelle, intesa fortissima tra Barbara d'Urso e Pasquale
Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 29 novembre

RAI1

21.25 Ballando con le stelle

RAI2

21.20 S.W.A.T.

RAI3

21.25 Indovina chi viene a cena

RETE4

21.33 Commando

CANALE5

21.20 Tu si que vales

ITALIA1

21.31 Le streghe

TV8

20.40 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & Disaccordi

20

21.12 Skiptrace – Missione Hong Kong

CIELO

21.15 Gomorra – La Serie

27

21.15 Il diario di Bridget Jones

34

21.15 Spaghetti a mezzanotte

Redazione29 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©