Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 27 settembre

Redazione27 Settembre 2025
Milly Carlucci, Ballando con le stelle (Fonte: Google)
Milly Carlucci, Ballando con le stelle (Fonte: Google)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di sabato 27 settembre

RAI1

20.35 Ballando Con Le Stelle

RAI2

21.20 Omicidi a Mystery Island

RAI3

21.20 Sapiens, Un Solo Pianeta – Perché La Terra Si Spacca

RETE4

21.33 Trespass

CANALE5

21.31 Tu si que vales

ITALIA1

21.26 L’Era Glaciale

LA7

20.35 In altre parole

TV8

21.15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

20

21.11 Nico

27

21.14 Pericolosamente insieme

34

21.15 Spogliamoci cosi’ senza pudor…

Redazione27 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]