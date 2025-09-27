Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 27 settembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di sabato 27 settembre
RAI1
20.35 Ballando Con Le Stelle
RAI2
21.20 Omicidi a Mystery Island
RAI3
21.20 Sapiens, Un Solo Pianeta – Perché La Terra Si Spacca
RETE4
21.33 Trespass
CANALE5
21.31 Tu si que vales
ITALIA1
21.26 L’Era Glaciale
LA7
20.35 In altre parole
TV8
21.15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
20
21.11 Nico
27
21.14 Pericolosamente insieme
34
21.15 Spogliamoci cosi’ senza pudor…